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6’lık depremle sarsıldı

AA
Giriş Tarihi: 2.2.2021 ABONE OL
Güney Amerika ülkesi Guyana'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Venezuela Sismolojik Araştırma Vakfı (FUNVISIS), 5 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün Guyana'nın Lethem kentinin 83 kilometre uzaklığında olduğunu açıkladı. Deprem Brezilya ve Venezuela gibi komşu ülkelerde de hissedildi. Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediğini bildirdi. Ülke dünyada en çok deprem ve volkanik patlamaların meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kateden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattının üzerinde yer alıyor.
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Guyana 6’lık depremle sarsıldı
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