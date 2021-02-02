İki kez koronavirüs geçirdi: Hiçbir şey hatırlamıyor…

İngiltere'de, koronavirüs salgınındaki en şaşırtıcı olaylardan biri yaşandı.

KORONAVİRÜS BAŞLAMADAN KOMAYA GİRDİ

Ülkenin Tutbury, Staffordshire bölgesinde yaşayan 19 yaşındaki Joseph Flavill, yaklaşık bir sene önce bir trafik kazası geçirdi. Devam ettiği yüksekokulda gittiği sırada yol kenarında bir arabanın altında kalan Flavill, o günden sonra tam 11 ay boyunca bitkisel hayatta kaldı.

İKİ KEZ KORONAVİRÜS GEÇİRDİ

Koronavirüs vakalarının dünyaya duyurulmadığı sıralarda yaşanan kaza öncesinde salgına dair hiçbir bilgisi olmayan 19yaşındaki genç, 11 ay boyunca bağlı kaldığı yatakta tamamen bilinci kapalı yaşadı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran, özellikle İngiltere'yi sert bir biçimde vuran salgın boyunca İngiltere'Deki bir hastanede nefes almaya devam eden Flavill, komada olduğu yetmiyormuş gibi koronavirüse de yakalandı. İngiltere'de, salgının en önlenemez olduğu sıralarda 7/24 hastane odasında kalan Flavill, doktorların koronavirüs semptomlarını önlemeyi başarmasının ardından hastalığı atlattı.