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İki kez geçirdi: Hiçbir şey hatırlamıyor…

’de bir gencin yaşadığı hastalık ve kazalar zinciri, adeta pes dedirtti. Yaklaşık bir sene önce araba çarpması sonucu komaya giren genç, aylar boyunca bitkisel hayattaydı. salgınına dair hiçbir bilgisi olmayan genç, gözlerini açar açmaz yaşadığı şeylerle şoke oldu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 2.2.2021 13:45 ABONE OL
İki kez koronavirüs geçirdi: Hiçbir şey hatırlamıyor…

İngiltere'de, koronavirüs salgınındaki en şaşırtıcı olaylardan biri yaşandı.

KORONAVİRÜS BAŞLAMADAN KOMAYA GİRDİ

Ülkenin Tutbury, Staffordshire bölgesinde yaşayan 19 yaşındaki Joseph Flavill, yaklaşık bir sene önce bir trafik kazası geçirdi. Devam ettiği yüksekokulda gittiği sırada yol kenarında bir arabanın altında kalan Flavill, o günden sonra tam 11 ay boyunca bitkisel hayatta kaldı.

İKİ KEZ KORONAVİRÜS GEÇİRDİ

Koronavirüs vakalarının dünyaya duyurulmadığı sıralarda yaşanan kaza öncesinde salgına dair hiçbir bilgisi olmayan 19yaşındaki genç, 11 ay boyunca bağlı kaldığı yatakta tamamen bilinci kapalı yaşadı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran, özellikle İngiltere'yi sert bir biçimde vuran salgın boyunca İngiltere'Deki bir hastanede nefes almaya devam eden Flavill, komada olduğu yetmiyormuş gibi koronavirüse de yakalandı. İngiltere'de, salgının en önlenemez olduğu sıralarda 7/24 hastane odasında kalan Flavill, doktorların koronavirüs semptomlarını önlemeyi başarmasının ardından hastalığı atlattı.

KOMADAN PANDEMİYE UYANDI

Komada olmasına rağmen virüsten kurtulduğuna sevinen gencin ailesi, aradan geçen ayların ardından gelen ikinci koronavirüs pozitif testiyle sarsıldı. İngiliz doktorlar, ikinci kez koronavirüse yakalanan genci iyileştirmeyi başardı.

Komada geçirdiği 11 ayın ardından, haftalar önce bilinci yerine gelmeye başlayan 19 yaşındaki genç, gözlerini açar açmaz koronavirüs salgınıyla karşılaştı. Bitkisel hayattayken bilincinin kapalı olması nedeniyle koronavirüsün ne olduğundan haberi dahi olmayan Flavill'in hikayesi, sosyal medyada "dünyanın en şanslı mı yoksa en şanssız insanı mı?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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İki kez koronavirüs geçirdi: Hiçbir şey hatırlamıyor…
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