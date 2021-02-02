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'da koronavirüs nedeniyle OHAL 7 Mart'a kadar uzatıldı

'da Başbakan Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin uzatıldığını açıkladı. Başbakan Suga düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı tedbirler çerçevesinde 11 eyalette uygulanan ve 7 Şubat'ta sona ermesi öngörülen OHAL'in, 10 eyalette 7 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 2.2.2021 13:47 ABONE OL
Japonya'da koronavirüs nedeniyle OHAL 7 Mart'a kadar uzatıldı

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin uzatıldığını açıkladı. Başbakan Suga düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı tedbirler çerçevesinde 11 eyalette uygulanan ve 7 Şubat'ta sona ermesi öngörülen OHAL'in, 10 eyalette 7 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Suga, söz konusu kararı hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi üzerine aldıklarını söyledi.

Ülke genelinde vaka sayılarının düşmeye başladığına dikkati çeken Suga, "Bunda yeme içme yerlerine yönelik tedbirlerin etkili olduğunu düşünüyorum ancak OHAL'i sürdürerek hastanelerde yatan ağır hasta sayısını düşürmeliyiz." dedi.

OHAL başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ve ülkenin farklı bölgelerindeki Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka'da 7 Mart'a kadar sürecek.

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Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette 7 Ocak'ta ilan edilen OHAL uygulamasının, ülke nüfusunun yarısının yaşadığı 11 eyalete yaygınlaştırılması kararı 13 Ocak'ta alınmıştı.

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Japonya'da koronavirüs nedeniyle OHAL 7 Mart'a kadar uzatıldı
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