Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi: Rusya açıkladı! Yüzde yüz koruyor ve aşının yan etkileri...

Analiz yalnızca semptomatik Covid-19 vakalarını içeriyor, ancak yazarlar, aşının asemptomatik Covid-19'a karşı etkinliğini, bulaşmayı ve korumanın ne kadar süreceğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

Araştırmaya katılanların çoğu da beyazdı, bu nedenle diğer etik gruplarda sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Deneme devam ediyor ve toplam 40.000 katılımcının dahil edilmesi hedefleniyor.

Araştırmadaki kişilere ikinci atışı aldıklarında PCR Covid-19 testleri yapıldı. Solunum yolu enfeksiyonu semptomları bildiriyorlarsa bir test daha yaptılar.

RUS AŞISI NASIL ÇALIŞIYOR?

Sputnik V aşısı, her doz için iki farklı adenovirüs kullanan ve 21 gün arayla uygulanan iki dozluk bir adenoviral vektör aşısı olarak biliniyor. Bu tür bir aşı ile, bir adenovirüs değiştirilerek, Covid-19'a neden olan virüsten vücuda bir genetik materyal parçası gönderebilir ve hücrelerin virüs üzerinde bulunan yükselmeyi ifade etmesini ve bir bağışıklık tepkisi oluşturmasını sağlayabilir.

AstraZeneca ve Johnson & Johnson tarafından geliştirilen aşılara benzer bir yaklaşım.

Yazarlar, güçlendirici aşılama için farklı bir adenovirüs vektörü kullanmanın daha güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturmaya yardımcı olabileceğini söylüyorlar.