Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi: Rusya açıkladı! Yüzde yüz koruyor ve aşının yan etkileri...

Son dakika haberi; Rusya'dan koronavirüs aşısı ile ilgili flaş bir açıklama geldi. İlk bulgular Salı günü The Lancet'de yayınlandı. Açıklanan sonuçların, yaklaşık dörtte üçü (14.964) iki doz aşı ve dörtte birine (4.902) plasebo verilen 19.866 katılımcıdan toplanan verilere dayandığı paylaşıldı. Katılımcıların ilk aşı dozunu aldıktan 21 gün sonra on altı semptomatik Covid-19 vakası aşı grubunda doğrulandı. Plasebo grubunda altmış iki vaka bulundu ki bu da %91.6'lık bir etkinliğe eşittir.
Deneme 60 yaşın üzerindeki 2.144 kişiyi içeriyordu ve bu grup üzerinde yapılan bir alt analiz, aşının iyi tolere edildiğini ve% 91.8 oranında benzer bir etkinliğe sahip olduğunu ortaya koydu.
KORONAVİRÜS AŞISI YAN ETKİLERİ PAYLAŞILDI
Ekip ayrıca aşının ağır ve orta derecede Covid-19 hastalığına karşı etkinliğini de analiz etti ve ilk dozdan 21 gün sonra aşılanan grupta hiçbir şiddetli veya orta vaka bildirilmezken, plasebo grubunda semptomlu 20 vaka rapor edildi.
Aşılama ile ilişkili ciddi yan etkiler de oldukça az. Yan etki oranı, aşıyı alan kişilerde %0.2'den daha az. Çalışmaya göre, bildirilen yan etkilerin çoğu, enjeksiyon yerinde ağrı, grip benzeri semptomlar ve düşük enerji seviyeleri gibi hafif yan etkilerdi.
Analiz yalnızca semptomatik Covid-19 vakalarını içeriyor, ancak yazarlar, aşının asemptomatik Covid-19'a karşı etkinliğini, bulaşmayı ve korumanın ne kadar süreceğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.
Araştırmaya katılanların çoğu da beyazdı, bu nedenle diğer etik gruplarda sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Deneme devam ediyor ve toplam 40.000 katılımcının dahil edilmesi hedefleniyor.
Araştırmadaki kişilere ikinci atışı aldıklarında PCR Covid-19 testleri yapıldı. Solunum yolu enfeksiyonu semptomları bildiriyorlarsa bir test daha yaptılar.
RUS AŞISI NASIL ÇALIŞIYOR?
Sputnik V aşısı, her doz için iki farklı adenovirüs kullanan ve 21 gün arayla uygulanan iki dozluk bir adenoviral vektör aşısı olarak biliniyor. Bu tür bir aşı ile, bir adenovirüs değiştirilerek, Covid-19'a neden olan virüsten vücuda bir genetik materyal parçası gönderebilir ve hücrelerin virüs üzerinde bulunan yükselmeyi ifade etmesini ve bir bağışıklık tepkisi oluşturmasını sağlayabilir.
AstraZeneca ve Johnson & Johnson tarafından geliştirilen aşılara benzer bir yaklaşım.
Yazarlar, güçlendirici aşılama için farklı bir adenovirüs vektörü kullanmanın daha güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturmaya yardımcı olabileceğini söylüyorlar.