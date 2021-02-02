MI6'ten şaşırtan ilan! Yeni James Bond'lar aranıyor : Yarı zamanlı ajanlık...

SEYAHAT İMKANI

Milliyet'in haberine göre; MI6'nın başında şu anda İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore bulunuyor. Richard Moore'un talebiyle ilana yabancı uyruklu kişilerin ve bedensel engellilerin de başvurabileceği belirtildi. Eşi Maggie Moore görme engelli olan Richard Moore'un isteğiyle "yarı zamanlı ajan aranıyor" ilanında bedensel engellilere de yer verildiği ifade edildi. Söz konusu yarı zamanlı ajanlıkta iş ya da tatil için seyahat etme olanağı bulunduğunu belirten kaynak, "Örneğin hayatını renklendirmek isteyen bir şirket yöneticisi için bu pozisyon çok çekici" diye konuştu.