Myanmar darbesinin o anları! Aerobik yaparken…

Myanmar'da ordu, seçimlere hile karıştığı iddiasıyla geçtiğimiz gün yönetime el koydu. 53 milyon nüfuslu ülkede, askeri kuvvetlerin yaptığı darbe dünya çapında yankı uyandırmışken ülkeden gelen yeni görüntüler oldukça konuşuldu.

DARBE ANLARI AEROBİK VİDEOSUNDA

Myanmar'da bir beden öğretmeni, aerobik yaparken farkında olmadan ülkede gerçekleşen askeri darbenin ilk anlarını kaydetti. O anlar ülkede viral oldu.

Myanmarlı kadın spor yaparken, darbenin ilk anlarını kaydetti | Video

Myanmar'da beden öğretmeni olan Khing Hnin Wai aerobik yaptığı sırada farkında olmadan ülkede gerçekleşen askeri darbenin ilk anlarını kaydetti. Wai'nin internet üzerinden aerobik yaptığı anlarda, arka planda harekete geçen askeri konvoyun görüntülerini kaydetti. Videonun yayınlandığı gün ise ülkede ordu yönetime el koydu. Beden öğretmeni Wai'nin daha önce aynı yerde 11 ay boyunca çok sayıda çekim yaptığını açıkladı. O anlar ülkede viral oldu.