O isimlerin Nobel Barış Ödülü adaylıkları çok tartışıldı! Kimler, nasıl aday gösterilebilir?

NETANYAHU VE ORTA DOĞU BARIŞI

Trump'ın ardından adaylığıyla tartışılan ikinci isim olan Netanyahu ise, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarında üstlendiği rol sebebiyle aday gösterilmişti. BAE Prensi Al Nayhan'ın da, Netanyahu ile yer aldığı İsrail-Arap ülkeleri ilişkileri çerçevesinde adaylığı duyurulmuş, ancak bu adaylık, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de savaş suçu işledikleri bilinen milislere silah sattığının belgelenmesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefine oturmuştu. Her iki isim de İrlanda'daki barış anlaşmasında üstlendiği rol nedeniyle 1998'de Nobel ödülü alan Kuzey İrlandalı politikacı ve Lordlar Kamarası üyesi David Trimble tarafından Nobel komitesine verilmişti.

LİSTEYE SON OLARAK TRUMP'IN DAMADI GİRDİ

Son olarak Trump'ın damadı ve eski baş danışmanı Jared Kushner'in de bu ödüle aday gösterilmesiyle beraber, barış sağlamalarındaki rolleri oldukça tartışılır olan bu isimlerin nasıl ve hangi şartlarda Nobel komitesine sunulabildiği merak konusu oldu.