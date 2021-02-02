Papua Yeni Gine’de aile kavgası 18 can aldı

Papua Yeni Gine'nin orta kesimlerindeki Hela eyaletinde iki kuzen arasındaki arazi anlaşmazlığının neden olduğu çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti. Tagali ve Tebi kırsal bölgesindeki silahlı çatışmaya dönüşen aile kavgası nedeniyle çok sayıda insan bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Eyalet Emniyet Müdürü Teddy Agwi, iki hafta önce başlayan çatışmalar nedeniyle aralarında iki kadın ve bir çocuğun da olduğu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Dün gece Tebi'deki Mulubi Köyü yakınında 6 erkeğin silahla öldürüldüğü, cesetlerinin sabah olay yerine gelen polislerce bulunduğu kaydedildi.