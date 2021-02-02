Rum gazeteci ifşa etmişti! Rum lideri Anastasiadis'in 'altın pasaport' skandalında yeni gelişme!

SUÇLAMALARI REDDETİ

Suçlamaları reddeden Anastasiades, bankalar, bakanlıklar ve kara para aklama ile mücadele birimi gibi çeşitli servisler tarafından bir dizi kontroller yapıldığını vurgulayarak; Suudi yatırımcıya ayrıcalıklı muamele yapmadığını ve vatandaşlık için uygun olması gerekenden daha fazla yatırım yaptığını sözlerine ekledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA İFADE VERDİ

Rum lideri kızlarına ait olan hukuk bürosuyla ilgili "çıkar çatışması", Suudi şeyhinin özel uçağıyla yaptığı bedava seyahatler ve başka birçok konuyla ilgili olarak, yarın araştırma komitesinde "altın pasaportlar" konusunda ifade veren Anastasiadis,olağanüstü güvenlik önlemleri altında komitede ifade verdi.

EĞLENCE MASASINDA İTİRAF ETMİŞTİ

Rum lideri Anastasiadis'in "Altın yumurtlayan tavuk" diye nitelendirdiği, yatırım karşılığı yabancılara satılan AB pasaportları nedeniyle Türklerle anlaşmak istemediğini ileri süren Kathimerini gazetesinin Rum Kesimi'nde yayın yapan baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Paraskos, "Anastasiadis, dönemin Yunan Başbakanı Çipras'la Atina'da bir eğlence masasında, 'Altın pasaportlardan ofisime 300 milyon euro geldi, hepsini özel uçakla Şeysel adalarına gönderdim" dediğini yazmıştı. Anastasiadis'in kızı Elsa ile ortak hukuk bürosunun yatırım karşılığı vatandaşlık satışlarına aracılık yapıp kazanç sağladığı biliniyor. Anastasiadis'in viskiye düşkünlüğü de biliniyor.