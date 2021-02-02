Rus devlet kanalı ifşa etti! Muhalif lider Navalny’nin kasedi ortaya çıktı

Rusya'da tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalny'nin üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırılması gündemdeyken, ülkede Navalny'nin serbest bırakılmasına yönelik çağrı ve protestolar devam ediyor.

Navalny'nin tutuklanmasına tepki gösteren binlerce kişi, haftalardır Rusya'yı savaş alanına çevirmiş, çıkan protestolarda en az 5 bin gösterici gözaltına alınmıştı. Polis güçlerinin sert müdahalesine dünya çapında tepki yağmış, başta İngiltere, Fransa, ABD olmak üzere birçok ülke, Rus hükümetine "Navalny'i serbest bırakın" çağrısında bulunmuştu.

Tutukluluğu devam eden muhalif isim, 15 Şubat'ta yapılacak duruşmada 3,5 yıl hapis istemiyle yargılanacakken, olayların seyrini değiştirebilecek bir kaset, gündeme bomba gibi düştü.

NAVALNY'NİN SAĞ KOLUNUN İNGİLİZ AJANI GÖRÜŞMESİ

Rus devlet medyasının yayınladığı gizli kamera görüntülerine göre Navalny'nin yardımcısı ve sağ kolu Vladimir Ashurkov, Moskova'da lüks bir restoranda İngiliz istihbarat servisi MI6 ajanıyla gizli bir görüşme gerçekleştiriyor.

Görüntüler şoke etti! Navalny'nin yardımcısı İngiliz ajanla aynı masada! | Video

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından, 2010'lu yılların başında kaydedildiği söylenen görüntülerde Ashurkov'un, İngiliz ajanından "fon" talep ettiği iddia ediliyor. Ashurkov'un para talebinin, Putin'e karşı kampanyalarda kullanılmak üzere yapıldığını iddia eden FSB yetkilileri, bu görüntüleri Navalny'nin 'yabancı ajan' olduğunun bir ispatı olarak görüyor.

YABANCI FON İDDİASI

Moskova'daki kafede kaydedilen görüntülerdeki İngiliz MI6 ajanının, o dönemlerde Rusya'daki İngiltere Büyükelçiliği'de Siyasi İşlerden Sorumlu İkinci Sekreter olarak çalışan James William Thomas Ford olduğu söyleniyor. FSB'nin yaptığı açıklamaya göre Ford'un, o dönemlerde diplomatik koruma altında çalışan bir MI6 ajanı olduğundan şüpheleniyordu.