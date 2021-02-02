Son dakika haber | 4 yaşındaki çocuk 9 ay koronavirüs ile savaştı! Omurga sistemine saldırdı...

Koronavirüs salgınına ilişkin son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Mutasyonlu virüs nedeniyle yeniden alarma geçilirken ABD'de 4 yaşındaki bir çocuğun yaşadıkları korkuttu. Çocukların koronavirüs enfeksiyonunu daha rahat atlattığı bilinirken 4 yaşındaki Stella Martin'e, Geçtiğimiz Nisan ayında sırt ağrısı ile gittiği hastanede Covid-19 teşhisi konuldu. Martin, tam 9 ay boyunca koronavirüs tedavisi gördü. Peki uzun süren koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte son dakika haberinin detayları...
SIRT AĞRISI ŞİKAYETİ İLE GİTTİ
Amerika Birleşik Devleri (ABD) New Mexico eyaletinde 4 yaşındaki Stella Martin, geçtiğimiz yıl Nisan ayında sırt ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 teşhisi konuldu. Hastanede tedavi gören Martin 9 ay sonra dün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.
21 GÜN KOMADA KALDI
Doktorlar, küçük kızın koronavirüsle savaşırken iyi antikorların omurga sistemine saldırdığını teşhis etti. Stella'nın akciğerlerinin çökmeye başladığını ve 3 hafta komada kaldığını ifade eden doktorlar, koronavirüsü atlatan Martin'in aynı zamanda omurilik tedavisi gördüğünü söyledi.
KOVİD-19'A YAKALANDIĞI GÜN BABASINI KAYBETTİ
Babasını hastaneye kaldırıldığı Nisan ayında koronavirüsten kaybeden 4 yaşındaki Martin'in virüsü babasından kaptığını ifade eden doktorlar, "Martin, kovid-19'u yenerek, ülkede yoğun bakıma kaldırılıp, taburcu olan en küçük hastamız" diye konuştu. ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1901 artarak 452 bin 291'e yükseldi.
KORONAVİRÜSÜN UZUN SÜRELİ SEMPTOMLARI NELER?
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ortaya çıkan semptomların sekiz hafta ya da daha uzun sürmesiyle, "uzun süreli Covid" ortaya çıkıyor. Uzun süreli Covid-19'un etkileri kişiler arasında farklılık gösteriyor. Ancak, en yaygın görülen semptomlar arasında;
-Yorgunluk
-Saç kaybı
-Kalp ritmi bozukluğu
-Bilişsel problemler
-Baş ağrısı
-Kas ağrısı
-Nefes almada güçlük
-Odaklanma problemi
-Üşüme ve titreme
-Uykusuzluk
-Halüsinasyon görme
-İshal
-Yüksek ateş" gibi semptomlar yer alıyor.
ABD'li diş hekimleri Covid-19'la enfekte olan kişilerde artan sayıda diş sağlığı problemleri yaşandığını belirterek, aniden ortaya çıkan "diş kaybı"nın uzun süreli Covid'in semptomları arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Son dakika haberi | Mutasyonlu virüs belirtileri değiştirdi! İşte yeni koronavirüs belirtileri...