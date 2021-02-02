Son dakika haber | 4 yaşındaki çocuk 9 ay koronavirüs ile savaştı! Omurga sistemine saldırdı...

KORONAVİRÜSÜN UZUN SÜRELİ SEMPTOMLARI NELER?

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ortaya çıkan semptomların sekiz hafta ya da daha uzun sürmesiyle, "uzun süreli Covid" ortaya çıkıyor. Uzun süreli Covid-19'un etkileri kişiler arasında farklılık gösteriyor. Ancak, en yaygın görülen semptomlar arasında;

-Yorgunluk

-Saç kaybı

-Kalp ritmi bozukluğu

-Bilişsel problemler

-Baş ağrısı

-Kas ağrısı

-Nefes almada güçlük

-Odaklanma problemi

-Üşüme ve titreme

-Uykusuzluk

-Halüsinasyon görme

-İshal

-Yüksek ateş" gibi semptomlar yer alıyor.

ABD'li diş hekimleri Covid-19'la enfekte olan kişilerde artan sayıda diş sağlığı problemleri yaşandığını belirterek, aniden ortaya çıkan "diş kaybı"nın uzun süreli Covid'in semptomları arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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