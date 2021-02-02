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Son dakika haber | 4 yaşındaki çocuk 9 ay ile savaştı! Omurga sistemine saldırdı...

Son dakika haberi: enfeksiyonunu çocukların daha rahat atlattığı ifade edilse de 'de yaşanan olay şoke etti. ABD'de 4 yaşındaki bir çocuk tam 9 ay boyunca ile savaştı. Ülkede yoğun bakıma kaldırılıp, taburcu olan en küçük hasta olduğu ifade edilen 4 yaşındaki Stella Martin günlerce komada kaldı. Doktorlar, küçük kızın koronavirüsle savaşırken iyi antikorların omurga sistemine saldırdığını teşhis etti.

DHA
Giriş Tarihi: 2.2.2021 11:25 Son Güncelleme: 2.2.2021 11:40 ABONE OL
Son dakika haber | 4 yaşındaki çocuk 9 ay koronavirüs ile savaştı! Omurga sistemine saldırdı...

Koronavirüs salgınına ilişkin son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Mutasyonlu virüs nedeniyle yeniden alarma geçilirken ABD'de 4 yaşındaki bir çocuğun yaşadıkları korkuttu. Çocukların koronavirüs enfeksiyonunu daha rahat atlattığı bilinirken 4 yaşındaki Stella Martin'e, Geçtiğimiz Nisan ayında sırt ağrısı ile gittiği hastanede Covid-19 teşhisi konuldu. Martin, tam 9 ay boyunca koronavirüs tedavisi gördü. Peki uzun süren koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte son dakika haberinin detayları...

SIRT AĞRISI ŞİKAYETİ İLE GİTTİ

Amerika Birleşik Devleri (ABD) New Mexico eyaletinde 4 yaşındaki Stella Martin, geçtiğimiz yıl Nisan ayında sırt ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 teşhisi konuldu. Hastanede tedavi gören Martin 9 ay sonra dün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

21 GÜN KOMADA KALDI

Doktorlar, küçük kızın koronavirüsle savaşırken iyi antikorların omurga sistemine saldırdığını teşhis etti. Stella'nın akciğerlerinin çökmeye başladığını ve 3 hafta komada kaldığını ifade eden doktorlar, koronavirüsü atlatan Martin'in aynı zamanda omurilik tedavisi gördüğünü söyledi.

KOVİD-19'A YAKALANDIĞI GÜN BABASINI KAYBETTİ

Babasını hastaneye kaldırıldığı Nisan ayında koronavirüsten kaybeden 4 yaşındaki Martin'in virüsü babasından kaptığını ifade eden doktorlar, "Martin, kovid-19'u yenerek, ülkede yoğun bakıma kaldırılıp, taburcu olan en küçük hastamız" diye konuştu. ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1901 artarak 452 bin 291'e yükseldi.

KORONAVİRÜSÜN UZUN SÜRELİ SEMPTOMLARI NELER?

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ortaya çıkan semptomların sekiz hafta ya da daha uzun sürmesiyle, "uzun süreli Covid" ortaya çıkıyor. Uzun süreli Covid-19'un etkileri kişiler arasında farklılık gösteriyor. Ancak, en yaygın görülen semptomlar arasında;

-Yorgunluk

-Saç kaybı

-Kalp ritmi bozukluğu

-Bilişsel problemler

-Baş ağrısı

-Kas ağrısı

-Nefes almada güçlük

-Odaklanma problemi

-Üşüme ve titreme

-Uykusuzluk

-Halüsinasyon görme

-İshal

-Yüksek ateş" gibi semptomlar yer alıyor.

ABD'li diş hekimleri Covid-19'la enfekte olan kişilerde artan sayıda diş sağlığı problemleri yaşandığını belirterek, aniden ortaya çıkan "diş kaybı"nın uzun süreli Covid'in semptomları arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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