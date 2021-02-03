Amazon’un CEO’su Jeff Bezos’tan flaş karar! Dünyanın en zengin insanlarındandı…

Açıklamada, şirketin net kârının ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde 7,2 milyar dolara yükseldiği, hisse başına karının da 14,09 dolar olduğu bildirildi. Şirket, 2019'un dördüncü çeyreğinde 3,3 milyar dolar kâr açıklamıştı.

Amazon'un net kârının 2020 yılı genelinde 21,3 milyar dolar olduğu kaydedilen açıklamada, hisse başına karının ise geçen yıl 41,83 dolar olduğu bildirildi. Amazon, 2019'da 11,6 milyar dolar kâr etmişti.