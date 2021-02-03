BM’den cuntaya Arakan uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar'daki askeri darbenin ardından, Arakan eyaletindeki 600 bin Arakanlı Müslüman'ın (Rohingya) durumunun daha da kötüye gideceğinden endişe duyduklarını bildirdi. Günlük basın brifinginde Myanmar'daki askeri darbeyi değerlendiren Dujarric, etnik temizlikle suçlanan Myanmar ordusunun yönetimi ele geçirmesi ile ülkedeki Arakanlı Müslümanların durumunun endişe yaratıp yaratmadığı sorusuna, "Arakan'da 600 bin Rohingya var ve 120 bini kamplara hapsedilmiş durumda, temel sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimleri son derece kısıtlı. Olayların, Rohingyaların durumunu daha da kötüleştirmesinden korkuyoruz" yanıtını verdi.Myanmar'da önceki gün yönetime el koyan cuntacılar, kabinedeki 24 bakan ve yardımcılarını görevden aldı. Myanmar ordusuna ait Myawaddy televizyonu, görevden alınanların yerine ilk aşamada 11 yeni bakanın görevine atandığını duyurdu. Ordu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Su Çi'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığını gerekçe göstererek yönetime el koydu.