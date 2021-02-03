Boğaziçi provokatörlerine dış güçlerden destek! Yabancı medya provokasyonları böyle gördü…

BBC'NİN GEZİ POMPALAMASI

BBC de olayları öğrenci hareketi diye servis edenlerden biri oldu. Olaylar sırasında Kabe fotoğrafına yapılan LGBT saygısızlığını meşru kılma çabasına giren BBC, gözaltına alınan terör örgütü üyelerine de yer vermedi. "Türkiye çapında protesto çağrıları yapılıyor" sözlerine yer veren BBC, Türkiye aleyhine harekete geçen provokatörlere olan desteğini adeta kanıtlarken, yeni bir Gezi Kalkışması'nı pompalamaya çalışan kuruluşlardan biri oldu.

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