Clubhouse neden bir anda popüler oldu? Dünyanın konuştuğu Clubhouse uygulaması davetiyesi nasıl alınır, nasıl kullanılır?

İşin özü şu: Telefonunuzda, başkalarının canlı konuşmalarını dinlemenize izin veren bir uygulamanız olduğunu hayal edin. Ama ürpertici bir şekilde değil; bu insanlar seslerinin duyulmasına izin veriyor, yani gizlice dinlemiyorsunuz. Hatta ünlü olabilirler veya en azından ilginç veya belirli konularda bilgili olabilirler (ancak uygulama herkese açık olduğu için yine de doğru bilgi olup olmadığının garantisi yok). Ayrıca sohbete katılma fırsatınız olabilir. Bunu sesli sohbet sosyal ağı olarak düşünün. Kısaca, "Ya Twitter içinde yaşadığınız bir podcast olsaydı?" düşüncesinin hayat bulmuş halidir...

CLUBHOUSE'TA RESİM VEYA VİDEO YOK MU?

Hayır. Her kullanıcı için yalnızca profil resimleri var!

CLUBHOUSE UYGULAMASI HANGİ TELEFONLAR İÇİN MEVCUT?

Clubhouse şu anda yalnızca iOS'ta kullanılabilir. Herhangi bir iPhone kullanıcısı, konuşmaları dinlemek için uygulamayı indirebilir.