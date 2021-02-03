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Clubhouse neden bir anda popüler oldu? Dünyanın konuştuğu Clubhouse uygulaması davetiyesi nasıl alınır, nasıl kullanılır?

Son zamanlarda Clubhouse hakkında neden çok şey duyduğunuzu merak ediyor musunuz? 'ın bir Chat odasına girmesiyle birlikte Clubhouse tüm dünyanın gündeminde yerini aldı. Clubhouse'a nasıl üye olunacağı ve nasıl davetiye alınır sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Clubhouse nedir ve nasıl kullanılır, ne işe yarar? İşte özel sohbet uygulaması Clubhouse hakkında bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 3.2.2021 10:21 Son Güncelleme: 3.2.2021 10:53 ABONE OL
Clubhouse neden bir anda popüler oldu? Dünyanın konuştuğu Clubhouse uygulaması davetiyesi nasıl alınır, nasıl kullanılır?

İşin özü şu: Telefonunuzda, başkalarının canlı konuşmalarını dinlemenize izin veren bir uygulamanız olduğunu hayal edin. Ama ürpertici bir şekilde değil; bu insanlar seslerinin duyulmasına izin veriyor, yani gizlice dinlemiyorsunuz. Hatta ünlü olabilirler veya en azından ilginç veya belirli konularda bilgili olabilirler (ancak uygulama herkese açık olduğu için yine de doğru bilgi olup olmadığının garantisi yok). Ayrıca sohbete katılma fırsatınız olabilir. Bunu sesli sohbet sosyal ağı olarak düşünün. Kısaca, "Ya Twitter içinde yaşadığınız bir podcast olsaydı?" düşüncesinin hayat bulmuş halidir...

CLUBHOUSE'TA RESİM VEYA VİDEO YOK MU?

Hayır. Her kullanıcı için yalnızca profil resimleri var!

CLUBHOUSE UYGULAMASI HANGİ TELEFONLAR İÇİN MEVCUT?

Clubhouse şu anda yalnızca iOS'ta kullanılabilir. Herhangi bir iPhone kullanıcısı, konuşmaları dinlemek için uygulamayı indirebilir.

CLUBHOUSE'A NASIL KAYDOLUNUR?

Clubhouse'a erişim sağlamak için mevcut bir Clubhouse kullanıcısının davetiyesine ihtiyacınız var. Her yeni kullanıcı iki davetiye alır ve uygulamayı kullandıkça daha fazla kazanır.

Clubhouse'u iPad'de kullanabilir miyim?

Elbette, ancak iPadOS için optimize edilmedi. Böylece, uygulamayı küçük bir pencerede kullanacak veya ona garip, yakınlaştırılmış 2x boyutunda bakacaksınız.

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Clubhouse neden bir anda popüler oldu? Dünyanın konuştuğu Clubhouse uygulaması davetiyesi nasıl alınır, nasıl kullanılır?
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