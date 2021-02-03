Eski Alman Başbakan Schröder'den dikkat çeken Türkiye sözleri: Avrupa artık bunu kabul etmeli...

"Hem vize serbestisi için onlarca şartın yerine getirilmesini istemek, hem AB'ye üyelik müzakerelerinde önemli ilerlemeleri ya da Gümrük Birliği'nin güncellenmesini ertelemek, seni istemiyoruz demektir. Ankara'nın Irak, Suriye, Libya ya da Dağlık Karabağ'da savaşmasını bazı haklı gerekçelerle kınayan biri, o zaman Türkiye'ye savaş bölgelerinden gelen mültecilerin AB'ye geçmesini engellemesi için bir ödeme de yapmamalı. Artık olmayan Batı'nın, yeri gelince her fırsatta dile getirdiği değerleriyle bu politika bağdaşmıyor. Ve bu politika iflas etmeye mahkûm. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra iş başına gelecek bir hükümetin Türkiye'nin dış politikasını temelden gözden geçireceğini ve Doğu Akdeniz'de yeni güç durumundan vazgeçeceğini düşünmek dünyadan bihaber olmak demektir. Türkiye bunu yapamaz. Türkiye'nin, diğer ülkelerin de, politikası ve savaşı onların görüşünce Batı'nın tehditlerine bir karşılık."

BEKLEME ODASI DÖNEMİ BİTTİ

Ortadoğu'daki gelişmelere de değinilen kitapta, "Suriye'deki savaş bugün Ankara ve Moskova'nın onayı olmadan çözülemez. Suriye'de hem komşusu hem NATO müttefiki olan hem de milyonlarca mülteciyi ağırlayan Türkiye'ye anahtar rol düşüyor. Nasıl Ukrayna sorunu Putin'e karşı çözülemezse, Erdoğansız da mülteci ve göç krizini sonlandırmak zor. Türk bakan ve cumhurbaşkanlarının, vatandaşlarına vize serbestisi için Bonn veya Berlin'de onur kırıcı şartlarda ön odalarda beklemek zorunda kaldığı dönemler artık sona ermiştir."