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’un analizi olay yarattı! Dünya ülkeleri Türk İHA/SİHA teknolojilerini örnek alıyor

Türk yapımı İHA/SİHA teknolojisinin dünya gündeminden düşmediği şu günlerde, dünya standartlarını ’nin belirlediği her geçen gün kanıtlanıyor. ’da işgalci kuvvetlerine karşı ’ın elde ettiği zaferdeki rolünün ardından dünya ülkelerinin radarından çıkmayan , şimdi de tasarım harikası olarak üretimde örnek alınıyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 3.2.2021 11:33 Son Güncelleme: 3.2.2021 12:20 ABONE OL
Forbes’un analizi olay yarattı! Dünya ülkeleri Türk İHA/SİHA teknolojilerini örnek alıyor

Türkiye, İHA ve SİHA teknolojisinde dünya devi olma yolunda hızla ilerlerken, uluslararası savunma platformunda edindiği yeri her geçen gün sağlamlaştırıyor. Başta Batı ülkeleri olmak üzere hiçbir devletin görmezden gelemediği bu üstün başarı, manşetlere konu olmaya devam ediyor. Başta İngiltere ve Yunanistan olmak üzere birçok ülke, Türkiye'nin savunma sanayindeki gücüne ayak uydurmaya çalışırken, itiraf niteliğindeki analizler peş peşe geliyor.

BAYRAKTAR TB2 SEKTÖRDE ÖNCÜ OLDU

Özellikle Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferdeki rolüyle dünyanın gözünü diktiği Türkiye üretimi Bayraktar TB2, sektörde rol model olma yolunda hızla ilerliyor.

Türk İHA ve SİHA'larının sahalarda kaydettiği başarı oranı, İnsansız Hava Araçları tasarım harikası olarak nitelendirilmeye devam ederken şimdi de Gürcistan, bu tasarımı kullanmak için harekete geçti.

GÜRCİSTAN'DAN TB2 HAMLESİ

ABD dergisi Forbes, yayınladığı son analizde Gürcistan'ın İHA üretiminde Türkiye'yi örnek aldığına yer verdi. Forbes, 2019 yılında keşif ve saldırı amaçlı insansız hava aracı geliştirme projesi T-31'i duyuran Gürcistan'ın Türk İHA/SİHA teknolojisini kullanacağını duyurdu.

Gürcistan'ın geliştirdiği T-31'in son durumunu paylaşan Forbes, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde T-31'in, Dağlık Karabağ zaferinin önemli unsurlarından biri olan Bayraktar TB2'yi ölçüt alacağını duyurdu.

Yaklaşık yarım ton ağırlığında olması planlanan ve dört füze taşıyacak olan T-31, Bayraktar TB2'nin küçültülmüş bir versiyonu olduğuna yer veren Forbes, bundan böyle yeni üretilecek İHA/SİHA'ların, Türkiye'nin belirlediği teknoloji ölçütünden gideceğinin de sinyalini verdi.

SON DAKİKA! Washington Times'tan övgü dolu analiz! Türk SİHA'ları çığır açıyor… Son Dakika Haberleri: SİHA'lara bir övgü daha! 'Öğreneceğimiz çok şey var' Almanların gözü korktu! 'Savunma sistemimizi gözden geçirmeliyiz…'

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Forbes’un analizi olay yarattı! Dünya ülkeleri Türk İHA/SİHA teknolojilerini örnek alıyor
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