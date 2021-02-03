Forbes’un analizi olay yarattı! Dünya ülkeleri Türk İHA/SİHA teknolojilerini örnek alıyor

Türkiye, İHA ve SİHA teknolojisinde dünya devi olma yolunda hızla ilerlerken, uluslararası savunma platformunda edindiği yeri her geçen gün sağlamlaştırıyor. Başta Batı ülkeleri olmak üzere hiçbir devletin görmezden gelemediği bu üstün başarı, manşetlere konu olmaya devam ediyor. Başta İngiltere ve Yunanistan olmak üzere birçok ülke, Türkiye'nin savunma sanayindeki gücüne ayak uydurmaya çalışırken, itiraf niteliğindeki analizler peş peşe geliyor.

BAYRAKTAR TB2 SEKTÖRDE ÖNCÜ OLDU

Özellikle Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferdeki rolüyle dünyanın gözünü diktiği Türkiye üretimi Bayraktar TB2, sektörde rol model olma yolunda hızla ilerliyor.