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Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

ANKARA
Giriş Tarihi: 3.2.2021 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Suriye ve Libya'da siyasi çözüm sürecinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı. İki ülke arasında anlaşmazlık alanı olan konuların yeni bir perspektifle çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedildi. İki müttefik ülkenin yeni dönemde güçlü, sürdürülebilir ve yapıcı bir ilişki modeli ortaya koyması beklentisi ifade edilen görüşmede, NATO'nun güçlendirilmesi, barış ve istikrara katkı sağlayacak adımların atılması yönünde fikir birliğine varıldı.
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Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
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