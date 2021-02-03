KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı ülke geneline yayıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kısmı sokağa çıkma yasağı ülke geneline yayılarak 10 Şubat'a kadar uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) geçtiğimiz hafta aldığı kararla Girne'de 14 gün, diğer bölgelerde ise 7 gün olan kısmi sokağı çıkma yasağı ülke geneline yayıldı. Koivd-19 ile mücadele kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararlarını değerlendiren Bakanlar Kurulu bir dizi yeni karara imza attı. Sokağa çıkma yasağının uzatılmasına ilişkin Açıklama, KKTC Başbakan Hamza Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un katıldığı basın toplantısı ile açıklandı. KKTC Başbakanı Saner, "Bugünden itibaren 10 Şubat 2021 tarihine kadar tüm ilçelerimizde kısmı sokağa çıkma yasağını uygulamaya koyacağız. Yasak, 10 Şubat saat 23.59'a kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

KKTC'DE SON DURUM

Öte yandan, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, KKTC'de son 24 saatte yapılan 4 bin 16 testte 48'i yerel olmak üzere 62 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı.KKTC'de salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 14 kişi hayatını kaybetti.