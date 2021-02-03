Kosova’ya Kudüs tepkisi

DışişleriBakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdünün, başta bu konuda kabul edilmiş Birleşmiş Milletler (BM) kararları olmak üzere uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini ifade etti. Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdüyle ilgili sorulan soruya yazılı yanıt veren Aksoy, Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin dün imzalanan bir anlaşmayla tesis edildiğini hatırlatarak, bu çerçevede Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma yönünde taahhütte bulunduğunun anlaşıldığını söyledi. Aksoy, "Kosova'nın söz konusu taahhüdü, başta bu konuda kabul edilmiş BM kararları olmak üzere uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Bu yönde atılacak adımın Filistin davasına hizmet etmeyeceği ve iki devletli çözüm vizyonuna zarar vereceği açıktır" ifadesini kullandı.