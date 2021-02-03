Mark Rutte'ye büyük şok! Sahtekarlıkla suçlanan aileler dava açtı

Hollanda'da çocuk bakım yardımı aldıkları süreçte yanlışlıkla "sahtekar" olarak yaftalanan binlerce ailelerden bir kısmı, geçici hükümetin başbakanı Mark Rutte'ye karşı dava açtı.

Yerel basında çıkan haberde, hükümetin 15 Ocak 2021'de istifasına neden olan "vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapılmasıyla" ilgili 80 mağdurun Rutte'ye karşı dava açtığı belirtildi.

Haberde, davanın açılma nedeninin, hükümetin ve Rutte'nin 2019 Mayıs'tan itibaren vergi dairesi tarafından yapılan yasanın ihlal edildiğini bilmesi ve atılacak adımlarla ilgili birlikte karar vermesi olduğu ifade edildi.

Hukuka aykırılığın bilinmesine rağmen 2019 Kasım'a kadar devam ettiği ve Rutte'nin buna müdahale etmediği kaydedilen haberde, aileler Rutte'nin bunu kasıtlı olarak yaptığını veya ihmalkar davrandığını savundu.

Haberde, konuyla ilgili 12 Ocak'ta geçici başbakan hariç geçici hükümetin iki bakanı, eski bakan ve eski iki devlet müsteşarına karşı dava açıldığı ancak mağdurların avukatının eline ulaşan yeni bir bilgiden dolayı Rutte'ye karşı da dava açılmasına karar verildiği kaydedildi.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ADALETSİZLİK"

Temsilciler Meclisi tarafından kurulan araştırma komisyonunun çocuk bakımı ödeneğinde yapılan yanlışlıkları içeren "Benzeri görülmemiş adaletsizlik" başlığını verdiği rapor 17 Aralık 2020'de yayımlanmıştı.

Komisyon, çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

Komisyonun hazırladığı raporda, söz konusu aileler hakkında yapılan gelir incelemelerinde devlet görevlilerinin hata yaptığı belirtilmiş, bu hatalar sonucunda binlerce ailenin haksız şekilde "sahtekar" diye yaftalandığı ve ödeneklerinin kesildiği bildirilmişti.

"Benzeri görülmemiş adaletsizlik" başlığı verilen raporda, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yaptığı kaydedilmişti.

Raporda, birçok aile hakkında "sahtekarlık" soruşturması açıldığına işaret edilmişti.

Hollanda'da 4 partiden oluşan koalisyon hükümeti, raporun ardından, "vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapıldığı" gerekçesiyle 15 Ocak 2021'de istifa etmişti.

Ekonomi Bakanı Eric Wiebes ise aynı gün görevinden istifa ettiğini ve 17 Mart 2021'de yapılacak olan genel seçimlere kadar devam edecek geçici hükümette de görev almayacağını bildirmişti.