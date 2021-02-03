İLK BAŞARILI EŞ ZAMANLI OPERASYON

Dünya üzerinde eş zamanlı el ve yüz nakil operasyonu, daha önce sadece iki kez yapılmış, ikisi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 2009 yılında eş zamanlı operasyona giren bir kadın, ameliyatın üzerinden bir ay geçtikten sonra hayatını kaybetmiş, ikinci hastaya yapılan nakil ise yaşanan organ zehirlenmesi nedeniyle operasyondan günler sonra geri alınmıştı.