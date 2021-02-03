Organ nakli teknolojisi, dünya çapında giderek gelişiyor.
Türkiye'de başarıyla yürütülen yüz nakli çalışmalarının bir benzeri, ABD'de gerçekleşti. ABD'nin New Jersey kentinde, 22 yaşındaki genç adam, yeni bir yüz ve ellere kavuştu.
YÜZÜ VE ELLERİNİ ARABA YANGININDA KAYBETTİ
ABD basınına yansıyan haberlere göre, Joe DiMeo isimli genç adam, 2018 yılında yaşadığı korkunç trafik kazasında aracın alev alması sonucu yüzünü ve ellerini kaybetti. Yüzünün ve ellerinin yanmasının ardından hayatı kararan genç adam, aylarca yoğun bakımda kaldı.
Vücudundaki korkunç yanıkların iyileşmeye başlamasının ardından DiMeo, geçtiğimiz ağustos ayında organ nakli ameliyatı oldu. Eş zamanlı operasyonda hem yüz hem de el nakli olan DiMeo, aynı anda el ve yüz nakli ameliyatı yapılan ilk hasta oldu.
İLK BAŞARILI EŞ ZAMANLI OPERASYON
Dünya üzerinde eş zamanlı el ve yüz nakil operasyonu, daha önce sadece iki kez yapılmış, ikisi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 2009 yılında eş zamanlı operasyona giren bir kadın, ameliyatın üzerinden bir ay geçtikten sonra hayatını kaybetmiş, ikinci hastaya yapılan nakil ise yaşanan organ zehirlenmesi nedeniyle operasyondan günler sonra geri alınmıştı.
Eş zamanlı yüz ve el nakil operasyonunun üzerinden 6 ay geçtikten sonra görüntülenen DiMeo, yeni görünümünden çok mutlu olduğunu aktardı.
"UMUDUNUZU KAYBETMEYİN" MESAJI VERDİ
DiMeo, 6 ayın ardından gülme, göz kırpma, ellerini kıvırma gibi becerilerini yeniden kazandığını söyledi. Gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bebek adımlarıyla işe başladım. Bu süreçte yüksek motivasyona ve sabra ihtiyacınız var. Ne yaşarşanız yaşayın güçlü kalmak zorundasınız." ifadelerini kullanan DiMeo, ameliyatının dünya üzerinde çok fazla hasta için umut kaynağı olduğunu belirtti.