Oxford Üniversitesi'nden Covid-19 salgınında çığır açacak gelişme! Koronavirüsün bulaşmasını engelliyor

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, Covid-19 salgınında çığır açacak bir sonuca ulaşıldı. Oxford-AstraZeneca aşısı koronavirüsten korumanın yanında hastalığın bulaşmasını da engelliyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs devam ediyor. Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, Kovid-19'a karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısının bireyleri hastalıktan korumasının yanı sıra koronavirüsün bulaştırılmasını "büyük ölçüde" engellediği sonucu ortaya çıktı. Kamuoyuyla paylaşılmayan araştırmada çıkan sonuçlara göre, aşıların bireyleri yalnızca ağır hasta olmaktan koruması durumunda toplumsal bağışıklık için nüfusun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Aşı ancak uygulandığı bireyleri koruyabiliyor. Ancak eğer aşı virüsün yayılmasını da engellerse, aşı olan her birey kendisinin yanı sıra diğerlerini de korumuş olacak ve bu durum salgının seyrinde ciddi bir etki yaratacak.