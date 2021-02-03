Şili’de 6.9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Şili'nin Paskalya Adası'nın güneydoğusunda 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Şili'nin Paskalya Adası'nın bin 485 kilometre güneydoğusunda 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve depremin merkez üssünün, yerin 10 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Türkiye saatiyle sabah 08.23'te meydana gelen depremin, tsunami tehlikesi oluşturmadığını belirten USGS, depremin tehdit seviyesinin yeşil olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI) tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen depremin şiddetinin 6.6 olduğu ifade edildi.

Paskalya Adası'nda meydana gelen depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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