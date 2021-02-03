Son Dakika Haberleri | DSÖ Çin’deki yarasa laboratuvarına girdi! ‘Yarasa kadın’ olarak tanınan kişi…

Son dakika haberi; Dünya Sağlık Örgütü müfettişleri, 14 günlük karantina ve bürokratik gecikmelerden sonra geçen hafta Çin'in Wuhan şehrinde araştırmalara başladı. Çalışmalar, hem Çin içinden hem de ülke dışından yoğun incelemeye ve siyasi baskıya maruz kalıyor. Wuhan Viroloji Enstitüsü tarafından işletilen bir laboratuvarda koronavirüsün ortaya çıktığı iddia ediliyor.
Merkezi hükümet tarafından yönetilen Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı olan söz konusu laboratuvar, Çin'de yer alan ve Biyogüvenlik Seviyesi 4 (BSL-4) olarak bilinen en yüksek düzeyde biyolojik sınırlama ile donatılmış tek laboratuvar.
BSL-4 laboratuvarları, dünyanın en tehlikeli patojenlerini incelemek için tasarlanmıştır. Bulaşma açısından yüksek risk oluşturan, genellikle ölümcül patojenler bu laboratuvarlarda incelenir ve çoğu zaman koronavirüs gibi güvenilir bir tedavisi yoktur.
Çin'in 'yarasa kadını' liderliğindeki Wuhan laboratuvarı
Wuhan laboratuvarı, 2002 ve 2003 yıllarında Çin'i ve Asya'nın diğer bölgelerini kasıp kavuran ölümcül şiddetli akut solunum sendromu (SARS) salgınının ardından kuruldu.
Özellikle, yarasa mağaralarında yıllarca virüs avı yapan Çin'in "yarasa kadını" olarak bilinen virolog Shi Zhengli liderliğindeki Wuhan laboratuar ekibi, yarasa kaynaklı koronavirüslere odaklanmıştı. Tam da bu noktada, söz konusu laboratuvarda yapılan virüs çalışmalarının mevcut koronavirüs salgınına neden olduğuna inanılıyor.
Yarasalar, virüsler için büyük bir rezervuar olarak bilinmektedir. Doğal dirençleri sayesinde bunlardan muzdarip olmasalar da, Ebola, kuduz, SARS ve Orta Doğu solunum sendromu (MERS) dahil olmak üzere insanlar için yıkıcı olan birçok bulaşıcı patojenin taşıyıcılarıdır. . Şu anki bilimsel fikir birliği, Covid-19 salgınının arkasındaki virüs olan SARS-Cov-2'nin de yarasalarda evrimleşip daha sonra potansiyel olarak bir ara konakçı hayvan ile insanlara yayıldığı yönünde.
Virüslerin yarasalardan insanlara nasıl evrildiğini ve yayıldığını anlamak, bilim adamlarının gelecekteki enfeksiyonlarla daha iyi savaşmasını sağlayabileceğinden, Wuhan'daki gibi laboratuarların çalışmasını daha da önemli hale getiriyor. Bununla birlikte, bu tür laboratuvarların bir dizi potansiyel olarak ölümcül patojene ev sahipliği yapabileceği ve kaçmamalarını sağlamak konusunda ekstra dikkatli olmaları gerektiği anlamına da gelir.
Trump yönetiminin, koronavirüsün Çin'de ortaya çıktığını öne sürdü ve birçok uzman da bu görüşü destekleyen kanıtlar olduğunu söyledi. Geçen Mart ayında Nature Medicine dergisinde yayınlanan bir makalede, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avustralya'daki önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanları, genomik verilerin karşılaştırmalı analizine atıfta bulunarak yeni koronavirüsün bir laboratuvardan ortaya çıkmasının "imkansız" olduğunu söylediler.
Makale, "Analizlerimiz, SARS-CoV-2'nin bir laboratuvar yapısı veya kasıtlı olarak manipüle edilmiş bir virüs olmadığını açıkça gösteriyor" dedi.
Wuhan deniz ürünleri pazarı ziyareti
Pazar günü, DSÖ ekibi, 2019'un sonlarında ilk kez zatürre benzeri vakaların tespit edildiği ve salgının potansiyel kaynağı olduğu düşünülen, şimdi dezenfekte edilmiş ve kapatılmış Huanan deniz ürünleri pazarını ziyaret etti.
DSÖ ekibinin lideri ve bir gıda güvenliği uzmanı olan Peter Ben Embarek, şunları söyledi: "Yer bir dereceye kadar dezenfekte edilmiş olsa bile, tüm dükkanlar orada - ve ekipman orada. Size iyi bir fikir veriyor. bakım, altyapı, hijyen ve mal ve insan akışı açısından pazarın durumu. "
Ekibin yerel halk ve işçilerle konuşabildiğini söyleyen Ben Embarek, soruşturmalarında sonuç çıkarmak için henüz çok erken olduğunu ekledi.
Ben Embarek, "Bu pazarda bir şey olduğu açık" dedi. "Ancak başka yerlerin de aynı rolü oynadığı ve bu rolün seçilmesinin nedeni bazı doktorların birkaç ara sıra vakayı birbirine bağlayacak kadar zeki olması olabilir."