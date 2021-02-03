Son Dakika Haberleri | DSÖ Çin’deki yarasa laboratuvarına girdi! ‘Yarasa kadın’ olarak tanınan kişi…

Son dakika haberi; Dünya Sağlık Örgütü müfettişleri, 14 günlük karantina ve bürokratik gecikmelerden sonra geçen hafta Çin'in Wuhan şehrinde araştırmalara başladı. Çalışmalar, hem Çin içinden hem de ülke dışından yoğun incelemeye ve siyasi baskıya maruz kalıyor. Wuhan Viroloji Enstitüsü tarafından işletilen bir laboratuvarda koronavirüsün ortaya çıktığı iddia ediliyor.

Merkezi hükümet tarafından yönetilen Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı olan söz konusu laboratuvar, Çin'de yer alan ve Biyogüvenlik Seviyesi 4 (BSL-4) olarak bilinen en yüksek düzeyde biyolojik sınırlama ile donatılmış tek laboratuvar.

BSL-4 laboratuvarları, dünyanın en tehlikeli patojenlerini incelemek için tasarlanmıştır. Bulaşma açısından yüksek risk oluşturan, genellikle ölümcül patojenler bu laboratuvarlarda incelenir ve çoğu zaman koronavirüs gibi güvenilir bir tedavisi yoktur.