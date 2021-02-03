SON DAKİKA: Kovid-19 ile ilgili korkutan açıklama: ‘Endişe verici’ diyerek uyardılar…

Son Dakika Haberi… İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasında, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan tipinin bağışıklık sistemini daha iyi aşabilen bir mutasyonunun tespit edildiği duyuruldu.

YÜZDE 70 DAHA HIZLI YAYILIYOR

Yüzde 70 daha hızlı yayılan ve 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 30-40 daha öldürücü olan tipin, aşılara karşı daha dirençli hale geldiğinden endişe ediliyor.