Son Dakika Haberi: Küçük kız yatağındaki kral kobrayı fark etmedi… Sonrası korkunç

Son Dakika Haberi... Pazartesi gecesi 10 yaşındaki küçük kız, Avustralya'ya özgü Kral kahverengi yılan tarafından iki kez ısırıldı. Yemeğini yedikten sonra yatağına giren talihsiz kız, yatağının içindeki yılanı fark etmedi. Küçük kız, iki ayağından birer kez ısırıldıktan sonra akşam 10 civarı hastaneye kaldırıldı.
Yılan avcısı Rex Neindorf, melez bir yılan türü olarak bilinen Kral kahverengi yılanın ısırığının "çok acı verici" olduğunu belirtti.
Neindorf, küçük kıza bu korkunç durumla baş edebildiği için "cesaret ödülünün" verilmesi gerektiğini belirtti.
Neindorf, yılanların ev içine girdiğinde koku izlerini takip ettiğini ve bu olayda da bir kertenkele veya fare kokusunu odaya kadar takip ederek küçük kızın yatağına kadar girmiş olabileceğini belirtti.
"NADİREN İKİ KEZ ISIRIR"
Küçük kızın yatağın içerisindeyken ayağını hareket ettirdiği için yılanın harekete geçmiş olabileceğini belirten Neindorf, ilk ısırıktan sonra kızın aniden diğer ayağıyla ittiği için diğer ayağını da ısırmış olabileceğini, çünkü bu Kral kahverengi yılanının çok nadiren iki kez ısırdığını söyledi.
St. John Bölge Hastanesi yoğun bakım ünitesi ise kızın durumunun stabil olduğunu bildirdi.
"PANİKLEMEK DAHA FAZLA ZEHİRLENMENİZE NEDEN OLABİLİR"
Neindorf, yılanı yakalamak için geldiklerinde küçük kızın acil yardım ekipleri tarafından çoktan tedaviye aldığını ve normalde insanlar, yılan ısırığında paniklerken hem küçük kızın hem de ailenin çok sakin bir tepki vererek tedavi sürecine yardımcı olduğunu söyledi.
Yılan avcısı, eğer sakin kalınmazsa yılan zehrinin vücuda çok daha hızlı pompalanabileceğini sözlerine ekledi.