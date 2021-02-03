Son Dakika Haberi: Küçük kız yatağındaki kral kobrayı fark etmedi… Sonrası korkunç

Neindorf, küçük kıza bu korkunç durumla baş edebildiği için "cesaret ödülünün" verilmesi gerektiğini belirtti.

Neindorf, yılanların ev içine girdiğinde koku izlerini takip ettiğini ve bu olayda da bir kertenkele veya fare kokusunu odaya kadar takip ederek küçük kızın yatağına kadar girmiş olabileceğini belirtti.

"NADİREN İKİ KEZ ISIRIR"

Küçük kızın yatağın içerisindeyken ayağını hareket ettirdiği için yılanın harekete geçmiş olabileceğini belirten Neindorf, ilk ısırıktan sonra kızın aniden diğer ayağıyla ittiği için diğer ayağını da ısırmış olabileceğini, çünkü bu Kral kahverengi yılanının çok nadiren iki kez ısırdığını söyledi.