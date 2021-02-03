Twitter’ın Türkiye düşmanlığı sürüyor: Süleyman Soylu'ya sansür

Sözde ifade özgürlüğü savunucusu Twitter, konu Türkiye olunca kara propaganda makinesine dönüşüyor. Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının haklarını gözetmek için çıkarılan Sosyal Medya Yasası'na şu ana kadar uymayarak temsilci atamayı kabul etmeyen Twitter, Türkiye'ye karşı ayrımcı tutumunu devam ettiriyor. Bugüne kadar Türkiye aleyhtarı hesaplara müdahale etmeyen, Müslümanlığı, Türk devletini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan binlerce mesajı kaldırmayan Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi önündeki yasa dışı eylemde Kâbe fotoğrafını yere seren zanlılar hakkındaki tweet'ine ise "Korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği" gerekçesiyle kısıtlama getirdi.Twitter'ın bu tavrı Türkiye'ye karşı ilk olmuyor. Geçtiğimiz aylarda ifade özgürlüğünü hiçe sayarak Türkiye'deki 7 bin 340 hesabı kapatan Twitter, buna gerekçe olarak ise "Hesapların, AK Parti yanlısı siyasi söylemlerin yayılması için kullanıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü destek verildiği" iddiasını göstermişti. Twitter'ın tek taraflı aldığı bu karar, ifade özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirilirken, sözde şeffaflık ilkelerini de bu şekilde ne kadar keyfi kullandıkları bir kez daha gözler önüne serilmişti. Twitter daha önce de birçok siber zorbalık, siber terörizm ve terör örgütlerini öven hesaplara yönelik herhangi bir önlem almazken, defalarca kez algı operasyonlarının da merkezi haline dönüştü. Türkiye'de yapılan sosyal medya düzenlemesine rağmen Twitter ve Pinterest, temsilci bulundurmak için başvuruda bulunmadı.İçişleriBakanı Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif olaylar sonrasında Twitter hesabından "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulunmuştu. Soylu'nun paylaşımındaki 'LGBT sapkınları' ifadesi 'nefret davranışı hakkındaki Twitter kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle Twitter tarafından sansürlendi. Soylu'nun paylaşımı şöyleydi: "Kâbe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var. Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır" dedi.