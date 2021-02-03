Son dakika: Uluslararası Adalet Divanı'ndan ABD'ye şok! Reddedildi

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, açıkladığı kararda, ABD'nin "yetki", "dava konusu" ve "tedbir kararları"na ilişkin itirazlarını oy birliğiyle davanın "kabul edilebilirlik şartları"na ilişkin itirazlarını ise oy çokluğuyla reddetti.

BM yargı organı olan Divan, ABD'nin itirazlarını reddederek uyuşmazlığın 1955'te iki ülke arasında imzalanan "İran-ABD Dostluk Anlaşması"na ilişkin olduğuna hükmetti.

ABD'nin söz konusu anlaşmanın artık geçerli olmadığına yönelik iddialarını reddeden Divan, Ekim 2018'de verilen tedbir kararlarına yönelik ABD'nin itirazlarını da yeterli bulmadı.

Kararda, İran'nın nükleer anlaşmayı tekrar yürürlüğe sokmak amacıyla yargısal süreci kötüye kullandığı yönündeki ABD iddialarını reddeden Divan, davanın "kabul edilebilirlik" şartlarını taşıdığına hükmetti.

İRAN'IN UAD'DE AÇTIĞI DAVA

İran, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesinin İran-ABD Dostluk Anlaşması'na aykırı olmadığını savunarak, UAD'de dava açmıştı.

ABD, İran'ın dava yoluyla nükleer anlaşmayı tekrar hayata geçirmeyi istediğini iddia etmişti.

Dava, söz konusu uyuşmazlığın esasına ilişkin yargılamayla devam edecek.

ÖN İNCELEMEDE, BAZI YAPTIRIMLARIN ASKIYA ALINMASINA HÜKMEDİLMİŞTİ

İran'ın, nükleer anlaşmadan çekilerek, tek taraflı şekilde yaptırımları geri getirmesi nedeniyle ABD'ye karşı UAD'de açtığı davada, iki ülkenin geçici itirazları Ekim 2018'de dinlenmişti.

UAD, 3 Ekim 2018'de İran'ın yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili tedbir talebini kabul ederek, ABD'nin insani yardım, tıbbi ürünler, gıda ve tarım ürünleri ithalatını etkileyen ve sivil havacılığa uygulanan bazı yaptırımları kaldırılmasına hükmetmişti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, UAD'nin tedbir kararını açıklamasının ardından iki ülke arasında 1955'te imzalanan "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini açıklamıştı.