Yunan’ın tatbikat hazırlıkları başladı! Türkiye karşıtı operasyonda Fransız jetleri…

Yunanistan'ın Türkiye korkusuyla attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan istikşafi görüşmeler sonrasında, Türkiye'nin çözümcül yaklaşımına benzer yanıtlar veren, ancak masadan kalktıktan sonra tavrını değiştirerek provokatif adımlar atan Yunan hükümeti, tahrik girişimlerine bir yenisini daha ekledi.

Türkiye ile yapılan görüşmelerin hemen ardından Fransa ile 18 Rafale savaş jeti almak için anlaşan Yunanistan, bu alışveriş için imzaları da kameralar önünde atmıştı.