ABD Kongre baskınında ünlü olmuştu… 'Bizon Adam'ın isteği şaşırttı!

"BANA ORGANİK GIDA VERİLMEDİ"

Organik yiyecek yemenin "şamanik inanç sisteminin ve yaşam tarzının" bir parçası olduğunu avukatı aracılığıyla kamuoyuyla paylaşan Chansley, ilk tutuklandığı yer olan Arizona'dan Washington'a nakledilmesinin ardından hapishane yönetiminin kendisine organik yemek vermediğini söyledi.