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baskınında ünlü olmuştu… ''ın isteği şaşırttı!

’de 6 Ocak’ta gerçekleşen kanlı baskınının en dikkat çeken figürü haline gelen, taktığı boynuzlu şapkasıyla ‘’ lakabını alan , gözaltına alındıktan sonra cezaevine nakledilmişti. Son olarak, azil davasında eski ABD başkanı Donal Trump ile ilgili ifade vermek istediğini söylemesiyle gündeme gelen Chansley, şimdi de hapishanede geldiği son hali ile çok konuşuldu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 4.2.2021 12:59 ABONE OL
ABD Kongre baskınında ünlü olmuştu… 'Bizon Adam'ın isteği şaşırttı!

ABD'de geçekleşen kanlı Kongre baskınında yarı çıplak hali, kürk şakası, boynuzları ve boyalı yüzüyle adeta baskının sembolü haline gelen 'Bizon Adam' lakaplı Jacob Chansley, gündemden düşmüyor.

TRUMP YARI YOLDA BIRAKTI

Baskının ardından kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan Chansley'nin, duruşma süresine kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti. Tutukluluğu sırasında, eski ABD başkanı Donald Trump'ın görevini Joe Biden'a devretmeden önce Kongre işgalcileri hakkında af kararı çıkarmamasını eleştiren Chansley, Trump'ı kastederek "ihanete uğradık" yorumunda bulunmuş ve 8 Şubat'ta başlaması beklenen Trump'ın azil davasında eski başkanın aleyhine ifade vermek istediği söylemişti.

HAPİSTE YEMEK YEMEYİ REDDETTİ

ABD gündeminden düşmek bilmeyen Chansley, şimdi de tutukluluk şartlarıyla gündeme geldi.

Kendisini "QAnon Şamanı" olarak tanımlayan ve inancı gereği "organik" beslenmek zorunda olduğunu söyleyen Chansley'nin, tutuklu kaldığı son 9 günde tam 20 kilo kaybettiği haberleri basına yansıdı.

"BANA ORGANİK GIDA VERİLMEDİ"

Organik yiyecek yemenin "şamanik inanç sisteminin ve yaşam tarzının" bir parçası olduğunu avukatı aracılığıyla kamuoyuyla paylaşan Chansley, ilk tutuklandığı yer olan Arizona'dan Washington'a nakledilmesinin ardından hapishane yönetiminin kendisine organik yemek vermediğini söyledi.

Defalarca talepte bulunmasına rağmen yönetimin isteğini ciddiye almadığını söyleyen Chansley, organik olmadığı için 9 gün boyunca hiçbir şey yemedi.

Avukatı Albert Watkins'in başvurusunun ardından bir yargıcın, kendisine organik gıda verilmesine yönelik bir karar çıkarmasının ardından rahat bir nefes alan Chansley, hapishanedeyken bile kendisinden söz ettirmeyi başardı.

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ABD Kongre baskınında ünlü olmuştu… 'Bizon Adam'ın isteği şaşırttı!
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