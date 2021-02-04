Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de 95 yaşındaki adam, para meselesi yüzünden bir kişiyi öldürdü

’de 95 yaşındaki adam, para meselesi yüzünden bir kişiyi öldürdü

’de 95 yaşındaki Okie Payn, kendisine borcu olduğunu belirttiği kaldığı yaşam merkezinin çalışanını silahla vurarak öldürdü. 'nun Lafayette ilçesindeki bir yaşam merkezinde yaşayan , alacağı olduğunu iddia ettiği bir merjkez çalışanını silahla vurarak öldürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 4.2.2021 09:10 ABONE OL
ABD’de 95 yaşındaki adam, para meselesi yüzünden bir kişiyi öldürdü

ABD'de 95 yaşındaki Okie Payn, kendisine borcu olduğunu belirttiği kaldığı yaşam merkezinin çalışanını silahla vurarak öldürdü. Colorado'nun Lafayette ilçesindeki bir yaşam merkezinde yaşayan Okie Payne, alacağı olduğunu iddia ettiği bir merjkez çalışanını silahla vurarak öldürdü.

Lafayette Polis Departmanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Payne'nin gözaltına alındığını, vurulan çalışanın ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşam merkezi yetkilileri yaşananlar nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

Fransa'da 17 bölgede sel alarmı

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de 95 yaşındaki adam, para meselesi yüzünden bir kişiyi öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA