Amanya'daki büyük skandalın raporu basına sızdı! Yetim çocukları iş adamlarına kiralamışlar

KAN DONDURAN DETAY

Raporda 1960 ve 1970'li yıllar arasında Almanya'nın Speyer kentinde bulunan bir manastırda görev yapan rahibelerin, öksüz çocukları, işadamları ve din görevlilerine 'sattıkları' detaylı bir şekilde yer alıyor. Gazetenin alıntı yaptığı soruşturma raporuna göre, cinsel taciz ve istismara maruz kalan yetim çocuklardan bazıları önce zorla iş adamlarına gönderildi, sonrasında da giysilerini kırıştırdıkları ya da kıyafetlerini kirlettikleri için rahibeler tarafından cezalandırıldı.