Beyaz Saray: Türkiye ile yapıcı ilişki istiyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Biden yönetiminin yapıcı ABD-Türkiye bağları kurmak, işbirliği alanlarını genişletmek ve anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetmek istediğini" bildirdi. Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bay Sullivan, Biden yönetiminin yapıcı ABD-Türkiye bağları kurmak, işbirliği alanlarını genişletmek ve anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetmek isteğinin altını çizdi" ifadesi kullanıldı. Biden yönetiminin NATO zemininde transatlantik bağlarını güçlendirme niyetinde olduğunu belirten Sullivan'ın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini almasından dolayı ABD'nin duyduğu endişeyi de dile getirdiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bay Sullivan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma planını desteklediğini belirtti."