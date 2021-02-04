Çekirge istilası geri döndü! O ülkede OHAL ilan edildi

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

Tehlike henüz geçmedi: O ülkede çekirge istilası...