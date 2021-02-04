DSÖ, Vuhan laboratuvarını inceledi

DSÖ heyeti Çin'in Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü laboratuvarını inceledi. Söz konusu laboratuvarın, virüsün ortaya çıktığı veya üretildiği yer olduğu iddia ediliyordu. Temaslarına dair detayları paylaşmayan heyet üyelerinin, erişim konusunda engellerle karşılaştıkları iddia edildi.Oxford Üniversitesi araştırmasına göre Oxford-AstraZeneca aşısı, koronavirüsün bulaştırılmasını da "büyük ölçüde" engelliyor.Sputnik-V'nin üçüncü faz deneylerinin sonuçlarına göre aşı yüzde 91,6 etkili.5 kişide, hızlı yayılan tipi B.1.351 görüldü.Oniferi kentinde, sağlık personeli yokluğu nedeniyle kent sakinlerinin Kovid-19'a yakalanmaları yasaklandı.1 Ocak'tan beri 100 binden fazla kişi öldü.