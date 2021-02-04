İngiltere’den ses getiren koronavirüs aşısı deneyi: Aşıları karıştırmak…

Yeni tip koronavirüs mutasyonuyla dünyayı bir kez daha şiddetli bir biçimde etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik mücadele devam ediyor.

Başlatılan aşı çalışmalarıyla beraber salgına karşı bir adım atılmış olsa da, aşıların etkinliğini artırmaya yönelik girişimler de ardı ardına geliyor.

AŞI KARIŞTIRMA UYGULAMASI

Son olarak İngiltere'de yapılan bir araştırma, ülkelerin ellerinde bulunan farklı aşılar için yeni kullanımların da önünü açtı.