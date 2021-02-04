İngiltere’den ses getiren koronavirüs aşısı deneyi: Aşıları karıştırmak…

Yeni tip koronavirüs mutasyonuyla dünyayı bir kez daha şiddetli bir biçimde etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik mücadele devam ediyor.
Başlatılan aşı çalışmalarıyla beraber salgına karşı bir adım atılmış olsa da, aşıların etkinliğini artırmaya yönelik girişimler de ardı ardına geliyor.
AŞI KARIŞTIRMA UYGULAMASI
Son olarak İngiltere'de yapılan bir araştırma, ülkelerin ellerinde bulunan farklı aşılar için yeni kullanımların da önünü açtı.
Kişilerin, birinci ve ikinci dozlarda farklı aşı olmasını hedefleyen yeni araştırmaya göre, bu çeşitlilik, antikor oluşumuna da katkıda bulunacak. Araştırma uygulayıcılarına göre, birinci ve ikinci dozlarda aşnı tip aşıyı olan kişilere göre, farklı aşıların uygulandığı kişilerin bağışıklık seviyesi artıyor.
DAHA ÖNCE İŞE YARAMIŞTI
İngiliz Ulusal Aşı Değerlendirme Konsorsiyumu tarafından yapılan, 50 yaş ve üzeri 800 kişinin yer aldığı araştırmanın, şimdiye dek olumlu sonuçlar verdiği bildirildi. Aşı karıştırma yaklaşımının, daha önce bazı Ebola aşılama programlarında uygulandığını söyleyen araştırmacılar, korumayı iyileştirmek için farklı aşıların karıştırılmasının bilinen bir yöntem olduğunu vurguladı.
SALGINLA MÜCADELENİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR
Denekler üzerinde ilk doz olarak Oxford-AstraZeneca, ikinci dozdaysa Pfizer-BioNTech aşısı (veya tam tersi) yapılacağını belirten araştırmacılar, dozlar arasındaki aşı süresini de 4 ila 12 hafta olarak belirledi. İleride onaylanacak başka aşıların da araştırmaya eklenebileceğini belirten araştırmacılar, bu çalışmanın sonuçlarının koronavirüsle mücadelede yeni bir sayfa açabileceği görüşünde.