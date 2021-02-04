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O anlar yürekleri ağızlara getirdi! adam su sandığı şişeyi…

’ın kentinde olay yaratan anlar, kameralara yakalandı. yetkili, bir bütçe komitesi toplantısı sırasında susayınca yanındaki su şişesine uzandı. Şişeyi ağzına götürmesiyle yere tükürmesi bir olan Hint yetkilinin yanlışlıkla içtiği şeyse şaşırttı…

DHA
Giriş Tarihi: 4.2.2021 11:47 ABONE OL
O anlar yürekleri ağızlara getirdi! Hint adam su sandığı şişeyi…

Hindistan'da meydana gelen bir olay, izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

Hindistan'ın Mumbai kentinde yapılan bütçe toplantısında Ramesh Pawar adlı belediye yetkilisi, bir bütçe tasarısı toplantısında olay yaratan anlara imza attı.

SU SANDIĞI ŞEY DEZENFEKTAN ÇIKTI

Olay, Hindistan'ın Mumbai kentinde meydana geldi. Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı. Pawar, şişeden bir yudum aldıktan sonra şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü. O anlar kameralara yansırken, Pawar'ın bu hareketi gülüşmelere neden oldu.

Hintli yetkili, bütçe toplantısı sırasında su şişesi sanarak dezenfektan içti | Video

Olay, Hindistan'ın Mumbai kentinde meydana geldi. Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı.

Pawar, şişeden bir yudum aldıktan sonra şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü. O anlar kameralara yansırken, Pawar'ın bu hareketi gülüşmelere neden oldu.

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O anlar yürekleri ağızlara getirdi! Hint adam su sandığı şişeyi…
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