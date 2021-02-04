O anlar yürekleri ağızlara getirdi! Hint adam su sandığı şişeyi…

SU SANDIĞI ŞEY DEZENFEKTAN ÇIKTI

Olay, Hindistan'ın Mumbai kentinde meydana geldi. Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı. Pawar, şişeden bir yudum aldıktan sonra şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü. O anlar kameralara yansırken, Pawar'ın bu hareketi gülüşmelere neden oldu.

Hintli yetkili, bütçe toplantısı sırasında su şişesi sanarak dezenfektan içti | Video

Olay, Hindistan'ın Mumbai kentinde meydana geldi. Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı.