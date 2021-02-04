O anlar yürekleri ağızlara getirdi! Hint adam su sandığı şişeyi…

Hindistan'da meydana gelen bir olay, izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.
Hindistan'ın Mumbai kentinde yapılan bütçe toplantısında Ramesh Pawar adlı belediye yetkilisi, bir bütçe tasarısı toplantısında olay yaratan anlara imza attı.
SU SANDIĞI ŞEY DEZENFEKTAN ÇIKTI
Olay, Hindistan'ın Mumbai kentinde meydana geldi. Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı. Pawar, şişeden bir yudum aldıktan sonra şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü. O anlar kameralara yansırken, Pawar'ın bu hareketi gülüşmelere neden oldu.
Hintli yetkili, bütçe toplantısı sırasında su şişesi sanarak dezenfektan içti | Video
Olay, Hindistan'ın Mumbai kentinde meydana geldi. Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı.
Pawar, şişeden bir yudum aldıktan sonra şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü. O anlar kameralara yansırken, Pawar'ın bu hareketi gülüşmelere neden oldu.