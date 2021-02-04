Objektiflik maskesi yine düştü

Batı basını Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlara çanak tutmaya başladı. Daha önce de birçok kez Türkiye'deki olayları tek taraflı yansıtarak algı yapan Batı medyası, Boğaziçi yalanlarına da sarıldı. Aynı basın, kendi ülkelerinde olan birçok olayda ise üç maymunu oynamıştı.Batı medyası, Fransa'da Sarı Yelekliler'e karşı polis şiddetine, tutuklanan binlerce göstericiye ya da uygulanan yasaklara sessiz kaldı. Aynı yayın organları Fransız güvenlik birimlerinin henüz 10 yaşındaki çocuklara bile 'terörist' muamelesi yapmasını görmezden geldi ya da Fransız polisinin Müslümanlara yönelik baskıları hakkında tek bir satır bile yazmadılar. Batı medyası sessizliği ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin baskılarına da destek vermiş oldu.Batı kaynakları, Hollanda'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarda polisin orantısız şiddeti hakkında yine kafasını kuma gömdü. Göstericilere "yağmacılar" diyen Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi eleştirmekten uzak duran medya, Kovid-19 kısıtlamalarına karşı sokağa çıkan gençler üzerinden Hollanda hükümetinin ipini çekmedi.Son zamanlarda sıkça ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerin yaşandığı ABD'de medya, her seferinde göstericilerin yağmalama ya da etrafı ateşe verme görüntülerini ön plana çıkardı. Basın, kamu mallarına zarar veren göstericiler için de "vandallar" ifadesini kullandı.Aynı Batı medyasının Türkiye tutumu sürekli farklı oluyor. Örneğin New York Times gazetesi, Boğaziçi Üniversitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı bir haber yayınladı. Telegraph gazetesi 'çatıda keskin nişancıların beklediği' yalanını sürdürdü. Washington Post gazetesindeki haberde gözaltına alınan kişilerden 79'unun DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi olmasına yer verilmedi.Dikkat çeken bir diğer detay da söylem tonları oluyor. Kendi ülkelerindeki eylemlerde güvenlik birimlerinin açıklamalarına yer veren Batı medyası, Türkiye'deki olaylarda ise resmi açıklamalar yerine sosyal medyadaki vatandaş paylaşımlarını sayfalarına taşıyor.FRANSA'DA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin, Müslüman toplumu hedef alan "ayrılıkçılıkla mücadele" politikaları kapsamında, Müslümanlara ait iş yerlerini kapatmak için denetçilere "Bir gerekçe bulun" talimatı verdiği ortaya çıktı. Mediapart'ın haberine göre operasyonlarda Müslümanlara ait 400'den fazla kuruluş ve iş yeri kapatıldı.