SON DAKİKA HABERİ: Almanya'da rahibe skandalı! Çocukları cinsel istismar amaçlı rahiplere ve zengin iş insanlarına satmışlar

Raporda, Speyer'deki bir manastırda görevli bazı rahibeler aracılığıyla Alman kilisesindeki çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismarın nasıl sistematik hale geldiğine dair detaylar yer aldı.

Raporda, 1960-1970'te rahiplere ve zengin iş insanlarına yetim çocukların ödünç verildiği, satıldığı ya da yıllarca seks kölesi olarak kullanıldığı belirtildi.

Yüzde 80'ini 8 ile 14 yaş arası erkeklerin oluşturduğu 175 çocuğun, 20 yıldır tacize uğradığı belirtilen raporda, bazı çocukların evlat edinilmesinin kasıtlı olarak yasaklandığı veya rahibelerin onları satmaya devam edebilmeleri için koruyucu bir eve götürdüğü kaydedildi.

İstismarcıların yüzde 80'inin öldüğü ve bir kısmının ise daha sonra rahiplikten ayrıldığı belirtildi.