Son dakika haberi: Koronavirüsün kaynağını arıyorlardı! DSÖ heyetinden açıklama: Kilit sorular yanıt buldu

KİLİT SORULAR CEVAP BULDU

Daszak, "Şı Cıngli'nin de dahil olduğu aşırı derecede önemli bir toplantı yaptık. Samimi ve her şeyin açık açık konuşulduğu… Kilit öneme sahip sorular soruldu ve cevaplandı." ifadesini kullandı.

Bir başka paylaşımında WIV'nin dışından görüntülere de yer veren Daszak, "Basına, bu haberi dünyaya duyurma konusundaki sabır ve ilgisi için teşekkür ederim. Bu çalışmalar ilerliyor ve biz bir an önce sonuçları konuşabilmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.