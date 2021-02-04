TikTok'ta yayınlanan reklam şoke etti! İnsan kaçakçıları…

ÜCRET TARİFESİ YAYINLADI

İnsan kaçakçılığı şebekesinin sosyal medya üzerinden reklam yaparak, bir de kaçakçılık tarifesi yayınladı. Sosyal medyada yayınlanan videoda, Suriye'deki rejimden Lübnan'a kaçak yollarla gitmenin bedeli olarak, Dera kentinden 2 bin 858 TL, Şam'dan 1429 TL, Humus'tan 1072 TL, Afrin'den ise 5 bin 717 TL ücret talep ediliyor.