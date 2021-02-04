Yunan Başbakan Miçotakis’ten son dakika Türkiye açıklaması: AB zirvesinden önce…

Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden istikşafi görüşmelerde, yeni görüşme tarihi belli oldu.
Geçtiğimiz ay başlayan, Doğu Akdeniz ve Ege konuları başta olmak üzere iki ülke arasındaki tartışmalı yetki alanlarına ilişkin yapılan görüşmelere dair konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 62. istikşafi görüşmelerin şubat sonunda yapılacağını duyurdu.
GÖRÜŞMELER AB ZİRVESİ'NDEN ÖNCE YAPILACAK
Reuters'a konuşan Miçotakis, yaptığı açıklamada, Yunan ve Türk yetkililerinin, deniz sınırı anlaşmazlığını çözme çabalarını canlandırmak için şubat ayı sonunda veya mart ayı başlarında bir araya geleceklerini söyledi.
Görüşmelerin, 25 Mart'ta gerçekleşecek AB zirvesi öncesinde Atina'da yapılacağını söyleyen Miçotakis, "Doğru yönde atılmış iyi bir adım" ifadelerini kullandı.
MİÇOTAKİS'İN "TUTARLILIK" ÇAĞRISI
Yapılacak görüşmelerde yalnızca Ege ve Doğu Akdeniz konularını masaya yatırmak isteyen Yunan hükümetine karşı Türkiye, hava sahası ve bazı Yunan adalarının durumu gibi Yunanistan tarafından ihlal edilen meşru haklarının da masada olmasını istiyor.
Türkiye'nin olumlu diyolog çağrılarına daha önce de tahrik yaratacak şekilde yanıt vermiş olan Miçotakis, Reuters'a verdiği demeçte, "Türkiye'nin davranışları açısından tutarlı olması gerekiyor, bu Mart ayında AB konseyinde yürütülecek tartışmadan kaçınmak için bir taktik olamaz" ifadelerini kullandı. Yunan Başbakan'ın bu açıklamaları, görüşmeler öncesinde atılmış tahrik edici bir adım yorumlarını da beraberinde getirdi.