Yunan Başbakan Miçotakis’ten son dakika Türkiye açıklaması: AB zirvesinden önce…

Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden istikşafi görüşmelerde, yeni görüşme tarihi belli oldu.

Geçtiğimiz ay başlayan, Doğu Akdeniz ve Ege konuları başta olmak üzere iki ülke arasındaki tartışmalı yetki alanlarına ilişkin yapılan görüşmelere dair konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 62. istikşafi görüşmelerin şubat sonunda yapılacağını duyurdu.

GÖRÜŞMELER AB ZİRVESİ'NDEN ÖNCE YAPILACAK

Reuters'a konuşan Miçotakis, yaptığı açıklamada, Yunan ve Türk yetkililerinin, deniz sınırı anlaşmazlığını çözme çabalarını canlandırmak için şubat ayı sonunda veya mart ayı başlarında bir araya geleceklerini söyledi.