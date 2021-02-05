4’ü Türk 6 kişiyi öldüren kundakçıya 25 yıl hapis cezası

Colmar Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendiren, Türk ailelerin avukatı Gülcan Yasin, Roellinger'in tehlikeli ve suçlu biri olduğunu söyledi. Yasin, "Hayatını kaybedenler geri gelmeyecek ancak adalet yerini buldu" dedi. Mulhouse'un Bourtzwiller Mahallesi'nde Ertunç ve Aksu ailelerinin kaldığı bina, 1 Ekim 2017'de Roellinger tarafından kundaklanmıştı. Yangında ağır yaralanan Oğuzhan Aksu, 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğunu kaybetmişti. İsmail Ertunç ise eşini ve kızını kaybetmiş, yaralanan oğlu Eyüp Ertunç'un da gözünde kalıcı hasar oluşmuştu. Cezayir asıllı 2 kişinin de can verdiği yangından hemen sonra yakalanan Roellinger tutuklu yargılanmıştı.