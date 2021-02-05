Almanya'da dehşet yetimhanesi! Tecavüz skandalı ortaya çıktı: Bir ay kendime gelemedim

BİZE NE YAPILDIĞINI TARİF EDECEK SÖZÜMÜZ YOK

Olayın mağdurlarından 63 yaşındaki Karl Haucke, duruşmada, 11-14 yaşları arasında haftada en az bir kez, genellikle birden fazla rahip tarafından tacize uğradığını anlattı: Bize ne yapıldığını tarif edecek sözümüz yok. Raporun yayınlanmasını engellemek de yeniden istismara uğramak gibiydi. Artık neredeyse hiç uyumuyorum, yine kâbuslar görüyorum, ilaçlarımı değiştirmek zorunda kaldım. Kiliseye olan inancımı ise uzun zaman önce kaybettim.