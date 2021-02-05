Avrupa'da koronavirüsün merkezi Belçika: Nüfusa oranla en çok ölüm...

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında Avrupa ülkeleri büyük bir sınavdan geçiyor. Ekonomik anlamda örnek gösterilen Almanya gibi ülkeler salgının birinci ve ikinci dalgasında büyük kayıplar verdi. Salgınla mücadelede zorlanan Avrupa ülkelerinden bazıları çareyi kapanmada ve Türkiye'nin aylar öncesinden zorunlu kıldığı maske kullanımını kamusal alanlara getirmekte buldu. Zaman zaman salgını yönetmekte başarısız olmakla suçlanan ve hastanelerin doluluk oranlarının her geçen gün arttığı Avrupa'da toplam vaka sayısı 33 milyon 534 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 741 bine yaklaştı. Avrupa'da en fazla vaka sayısına sahip ülke İngiltere olurken, nüfusa oranla en fazla can kaybı ise Belçika'da kaydedildi. Belçika'da korona virüse yakalanan 1 milyon kişiden bin 861'i hayatını kaybetti.

EN FAZLA AKTİF VAKA FRANSA'DA

2 milyon 968 bin 184 aktif vaka sayısıyla Avrupa'da en fazla aktif vaka sayısına sahip olan ülke Fransa oldu. Fransa'da 3 bin 277'i ağır 3 milyon 310 bin 71 vaka bulunurken, can kaybı 77 bin 995'e ulaştı. Ülkede ölüm oranının 1 milyon kişide için bin 158 olduğu açıklandı.

83 milyon 944 bin 131 nüfusla Avrupa'nın en kalabalık ülkesi olan Almanya'da vaka sayısı 2 milyon 265 bin 536'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 634'e ulaştı. Ülkede ölüm oranının 1 milyon kişide 731,2 olduğu açıklandı.

NÜFUSA ORANLA EN FAZLA CAN KAYBINDA BELÇİKA'YI İNGİLTERE TAKİP EDİYOR

Avrupa'da en yüksek vaka sayısına sahip İngiltere'de vaka sayısı 3 milyon 903 bin 706'ya, can kaybı ise 110 bin 462'ye yükseldi. Avrupa genelinde nüfusa oranla en fazla ölümün olduğu Belçika'yı İngiltere takip etti. Ülkede ölüm oranı 1 milyon kişide bin 661 oldu.

Avrupa'da en fazla iyileşen hasta sayısına sahip İtalya'da ise 2 milyon 76 bin 928 kişi iyileşti. Ülkede vaka sayısı 2 milyon 597 bin 446'e yükselirken, 90 bin 241 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede ölüm oranı 1 milyon kişide bin 493 olarak açıklandı.

İSPANYA'DA 1 MİLYON HASTADAN BİN 301'İ HAYATINI KAYBETTİ



İspanya'da ise 4 bin 823 kişinin ağır hasta olduğu bildirildi. İspanya'da vaka sayısı 2 milyon 913 bin 425'e yükselirken, can kaybı 60 bin 802 oldu. Ülkede ölüm oranının 1 milyon kişide bin 301 olduğu açıklandı.

6 milyon 970 bin 400 testin yapıldığı Hollanda'da ise vaka sayısı 1 milyon 7 bin 268'e yükselirken, 14 bin 346 kişi Covid-19 nedeniyle öldü. Ülkede ölüm oranının 1 milyon kişi için 832,6 olduğu kaydedildi.

Bir milyon kişi için bin 861 ölüm oranıyla Belçika, Avrupa'da nüfus odaklı en yüksek ölüm oranına sahip oldu. Belçika'da vaka sayısı 718 bin 847'ye yükselirken, can kaybı 21 bin 260'a ulaştı.

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