Cenaze reklamlı korona uyarısı

Dünya geneli:
Vakalar 104 milyon 988 bini geçti.
KKTC:
Tedbirler uzatıldı.
İsviçre:
AstraZeneca aşısına onay vermedi.
Fransa:
358 can kaybı daha.
İspanya:
Ölenler 60 bini geçti.
Danimarka:
Koronavirüs pasaportu için çalışmalara başladı.
ABD:
Bir günde 3 bini aşkın can kaybı. Ölümler 450 bini aştı.
İtalya:
Toplam ölümler 90 bin.
İran:
6 bin 870 yeni vaka.
Almanya:
786 ölüm daha.
İngiltere:
"4 bin farklı virüs mutasyonu olduğu" açıklandı.
Japonya:
Osaka eyaletinde hükümet tarafından Kovid'e yakalananlara ne yapmaları gerektiğine dair bilgilendirici mektup gönderildi. Ancak zarfın arkasındaki cenaze reklamı unutuldu. Özür yayınlandı.