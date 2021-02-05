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Cenaze reklamlı korona uyarısı

Giriş Tarihi: 5.2.2021 ABONE OL
Cenaze reklamlı korona uyarısı
Dünya geneli: Vakalar 104 milyon 988 bini geçti.
KKTC: Tedbirler uzatıldı.
İsviçre: AstraZeneca aşısına onay vermedi.
Fransa: 358 can kaybı daha.
İspanya: Ölenler 60 bini geçti.
Danimarka: Koronavirüs pasaportu için çalışmalara başladı.
ABD: Bir günde 3 bini aşkın can kaybı. Ölümler 450 bini aştı.
İtalya: Toplam ölümler 90 bin.
İran: 6 bin 870 yeni vaka.
Almanya: 786 ölüm daha.
İngiltere: "4 bin farklı virüs mutasyonu olduğu" açıklandı.
Japonya: Osaka eyaletinde hükümet tarafından Kovid'e yakalananlara ne yapmaları gerektiğine dair bilgilendirici mektup gönderildi. Ancak zarfın arkasındaki cenaze reklamı unutuldu. Özür yayınlandı.
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Cenaze reklamlı korona uyarısı
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