Cenaze reklamlı korona uyarısı

Vakalar 104 milyon 988 bini geçti.Tedbirler uzatıldı.AstraZeneca aşısına onay vermedi.358 can kaybı daha.Ölenler 60 bini geçti.Koronavirüs pasaportu için çalışmalara başladı.Bir günde 3 bini aşkın can kaybı. Ölümler 450 bini aştı.Toplam ölümler 90 bin.6 bin 870 yeni vaka.786 ölüm daha."4 bin farklı virüs mutasyonu olduğu" açıklandı.Osaka eyaletinde hükümet tarafından Kovid'e yakalananlara ne yapmaları gerektiğine dair bilgilendirici mektup gönderildi. Ancak zarfın arkasındaki cenaze reklamı unutuldu. Özür yayınlandı.