DSÖ üyesinden korkutan koronavirüs açıklaması: Görülmemiş verilere ulaştık

"HER ŞEY ARTIK MASADA VE BİZLER DE BU KONUDA AÇIK GÖRÜŞLÜYÜZ"

Korona virüsün laboratuvardan yayıldığına dair iddiaları bildiklerini ifade eden Daszak, "Enstitüdeki laboratuvarın konuyla ilgisi olabileceğine dair tezlerden haberimiz elbette var. Ve merak etmeyin bu konuda sorular sormaya devam edeceğiz. Eğer bulduğumuz veriler bizi virüsün laboratuvardan yayıldığı tezlerine götürecekse, verileri takip edeceğiz. Kanıtları takip edeceğiz. Bilgiler bizi canlı hayvan pazarına götürürse oraya, vahşi hayvan satılan marketlere götürürse oraya ve hatta bir laboratuvara götürürse oraya gideceğiz. Her şey artık masada ve bizler de bu konuda açık görüşlüyüz" açıklamalarını yaptı.

Son dakika haberi: Koronavirüsün merkezine gittiler! DSÖ yetkilisi açıkladı: Vuhan'da kilit sorular yanıt buldu