Kaçak yolcu, iniş takımında üç ülkeyi gezdi

Hollanda'da Londra-Maastricht seferini yapan uçağın iniş takımı bölmesinde bir kişi bulundu. Kraliyet asker polisinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Maastricht Aachen Havalimanı'na inen uçağın iniş takımı bölmesinde bulunan kaçak yolcunun hipotermi semptomları ile hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi. Yerel basında çıkan haberde ise kargo uçağının Kenya'nın başkenti Nairobi'den kalktıktan sonra İstanbul ve Londra'ya uğrayarak Maastricht'e uçtuğu belirtildi. Yolcunun, kargo uçağının Maastricht Aachen Havalimanı'ndan tekrar uçuşa hazırlanırken iniş takımı bölmesinde bulunduğu aktarıldı. Londra'dan Maastricht'e bir uçuşun yaklaşık yarım saat sürdüğü ve -30 derecelik bir dış sıcaklığa ulaştığı bilgisi de paylaşıldı.