'Koronavirüs yalan' dedi! Yaptıkları pahalıya patladı

İngiltere'de Hannah Dean adlı bir kadının geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ülkede olay yaratmıştı.

Kovid-19'un daha hızlı bulaşan ve yayılan mutasyonunun ilk görüldüğü ülke olan ve vaka sayılarının hızla arttığı İngiltere'de önlemler giderek sertleşiyor ve mutasyon daha fazla yayılmasın diye başta hükümet yetkilileri olmak üzere tüm doktorlar uyarılarda bulunmaya devam ediyor.